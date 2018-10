KNÆK CANCER Sådan forbereder Pernille sin egen begravelse

Pernille Gaarde er 47 år, og lægerne har sagt til hende, at hun nok ikke skal regne med at runde de 50.

- Det var meget uvirkeligt, synes jeg, at få at vide, at jeg faktisk skal dø inden for kort tid.

Mine efterladte skal ikke stå med spørgsmål om, hvad ville Pernille her, hvad ville hun her, og hvad kunne hun godt have tænkt sig her. Pernille Gaarde, kræftramt, Kolding

Hun efterlader intet til tilfældighederne - hun er langt i processen med at forberede sig til døden. Det gør hun ved at sortere i sine private ting, sælge ud på auktion, sende til genbrug og lægge væk til familien.

Styr på alt til de efterladte

Hun har også bestilt en gravsten og gravplads. Det betyder ikke, at hun har opgivet - hun håber og tror på et mirakel. Men ingen skal stå med mere besvær end højst nødvendigt, når hun er borte.

- Min mindehøjtidelighed er der næsten helt styr på, og jeg har været oppe på kirkegården for at se, hvor jeg skal ligge, fortæller Pernille, der karakteriserer sig selv som én, der altid bedst har kunnet lide at have styr på alt selv.

Alle forberedelserne har dog også et andet formål.

- Mine efterladte skal ikke stå med spørgsmål om, hvad ville Pernille her, hvad ville hun her, og hvad kunne hun godt have tænkt sig her, siger hun.

Pernille har bestemt, at der skal være et billede af hende på gravstenen.

- Normalt står der bare et navn på gravstenen, så du aner ikke, hvem der ligger der. Med et billede kan man se, hold da op, sådan har hun set ud, hende der ligger her, fortæller Pernille.

Ikke bange for døden

Pernille Gaarde fik efter længere tids mavebesvær i august 2017 konstateret kræft i vævet omkring tarmen. Typen kaldes bløddelssarkom og er en meget sjælden kræftsygdom, som altså viser sig i hendes tilfælde at være uhelbredelig.

- Jeg er som sådan ikke bange for at dø, men jeg er bange for at ligge og have ondt. Det er min største skræk, at jeg skal ligge og lide, siger hun.

Fakta om bløddelssarkomer - Kræftsygdom, der opstår i kroppens støttevæv, f.eks. muskler, bindevæv, fedtvæv og kar. - Kan forekomme forskellige steder i kroppen, men opstår oftest i arme og ben. - Bløddelssarkomer rammer alle aldersgrupper – men er mest almindeligt hos personer over 25 år. - Lidt flere mænd end kvinder får diagnosen bløddelssarkomer. - Antal nye tilfælde pr. år: (Gennemsnit for årene 2010-2014): I alt 291 personer (145 mænd og 126 kvinder). - Antal personer som lever med diagnosen ved udgangen af 2014: 2.623 (1.369 mænd og 1.254 kvinder) Se mere

Åbenhed om sygdommen

Pernille Gaarde har sammen med sin kæreste, Erik Puggaard, valgt at være åben om sin kræftsygdom. Hun lægger jævnligt opslag om forløbet op på Facebook, så hendes familie og venner kan følge med.

- Jeg gør det, fordi jeg har valgt at fortælle min historie, og så må det også være det hele - ikke kun når det er godt, men også når det er rigtigt skidt, fortæller hun.

Veninderne hjælper

Veninderne Marianne Friis og Mirja Duve samler penge ind til deres kræftsyge veninde. Pengene skulle øremærkes til behandling i udlandet, da det danske sundhedssystem har opgivet at helbrede Pernille Gaarde. Men da behandling i udlandet er en kostbar affære, skal de godt 70.000 kroner, der nu er samlet ind, gå til alternativ livsforlængende behandling og til at gøre Pernille Gaardes sidste levetid meningsfuld.

- Det er barsk at sige, men pengene gør, at Pernilles sidste tid bliver så god som muligt, fortæller veninden Marianne Friis.

Et godt liv

Pernille Gaarde skal bruge en del af pengene til alternativ behandling. Hun får i øjeblikket akupunktur og healing, og det hjælper i en vis udstrækning. Dog ikke nok til at fjerne tanken om døden. Men selvom døden er tæt på, ødelægger det ikke minderne om et godt liv.

- Jeg har haft et godt liv, det har jeg, mener Pernille.