Avis: Rasmus Paludan chikanerede ung mand fra Ribe i årevis

Avisen Danmark dokumenterer, hvordan Rasmus Paludan chikanerede en 24-årig mand fra Ribe så groft, at han fik et tilhold på fem år

Strams Kurs' leder, Rasmus Paludan, var i årevis ved at drive en familie fra Ribe ud på sammenbruddets rand, skriver Avisen Danmark.

Ifølge en lang række dokumenter, som avisen er kommet i besiddelse af - blandt andet den konkrete meddelelse om tilholdet til Paludan fra politiet - resulterede flere års systematisk chikane og forfølgelse i, at Københavns Politi 10. januar 2013 via en stævningsmand forkyndte det fem år lange tilhold til Rasmus Paludan.

I tilholdet får Paludan forbud mod at opsøge eller kontakte en på det tidspunkt 24-årig mand, som Paludan havde mødt på latinstudierne på Københavns Universitet, og som oprindeligt kommer fra Ribe.

Avisen Danmark oplyser, at de har været i kontakt med ofret for Rasmus Paludans systematiske og årelange forfølgelse. Han ønsker ikke sit navn frem, at kommentere sagen eller bidrage til artiklen.

Inden sagen resulterede i det fem år lange tilhold, havde den 24-årige og hans familie gennem flere år adskillige gange anmeldt chikanen til politiet og forsøgt at blive beskyttet af et tilhold. Det fremgår af et dokument fra Justitsministeriet, som avisen Danmark har fået aktindsigt i.

Dokumentet, der er formuleret som en klage til daværende justitsminister Morten Bødskov (S), politimesteren på Station City i København og i Esbjerg, er en beskrivelse af sagen givet af to personer tæt på den 24-årige og hans familie.

Avisen Danmark har været i kontakt med Rasmus Paludan via mail. Han skriver:

- Jeg har ingen kommentarer.