Vandt i 50.000 kroner i tv-show: Sådan har de brugt pengene

En forening har købt en cykelbane, andre skal ud og rejse og nogle tredje byggede shelters.

Nedtællingen er i fuld gang. Den 18. september er sidste chance for at nå at tilmelde dit fællesskab til Fantastiske Fællesskaber 2019.

Syv TV2 regioner kårer hver især sit mest Fantastiske Fællesskab, og i år løber vinderne med 100.000 kroner. Men hvad kan man egentlig bruge 100.000 kroner på i en forening?

Købte rejser, fløjter og fester

Sidste år var præmien på 50.000kroner til hver af de regionale vindere. Se her, hvad alle sidste års vindere har brugt pengene på.

Vinderne af Fantastiske Fællesskaber: TV2 Bornholm: Gospelkoret Amazing

Koret skal på en rejse til Prag til en international korfestival, hvor de både skal optræde og høre andre kor synge.

Halvdelen af pengene brugte foreningen på en ’pumptrack’-bane. En cykelbane, hvor man kan øve teknik og rytme i BMX-cykling. ​​Den anden halvdel blev brugt på en læringssti.



En stor fest for foreningens medlemmer, og så indkøb af nye instrumenter. Pengene gav garden muligheden for at opgradere til nogle bedre og dyrere fløjter.



Tre shelters og nye bordebænkesæt.



Pengene er indsat på en konto, som er målrettet ekstra indsatser for børn og unge. Lige inden sommerferien lavede foreningen et mini-OL, hvor 100 børn fra byen deltog, som nogle af pengene blev brugt på.

Trods foreningen også har ældre medlemmer, bakker de alle 100 procent op om at fokusset på Tunes unge.



TV2 Østjylland: Forlev Spejdercenter

Sparrer op til at sætte deres bygning ”Sommerhuset” i stand.

TV2 Øst: Idestrup og omegns lokalråd

Ikke mulige at træffe.

Fantastiske Fællesskaber er et projekt, som hylder eksisterende fællesskaber - og forhåbentligt inspirerer til at skabe nye.

Det er et koncept, som er skabt i samarbejde mellem TV 2s regioner, Lokale og Anlægsfonden, Tuborgfondet og Made By Us.