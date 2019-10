Sådan holder du en have for hele fødekæden

Slip beskæringssaksen og åbn din have for naturen. Det er rådet fra biolog Katrine Grace Turner.

Nogle ville nok forbinde havearbejde med ordnede bede og kunstgødning. Sådan behøver det dog ikke at være. Det bedste for biodiversiteten og de naturlige fødekæder er faktisk at slå benene op og lade haven være. Det mener biolog ved Aarhus Universitet Katrine Grace Turner.

- En vild have er en have, hvor man giver plads til naturen. Det er et sted, hvor man lader det rode. Man tænker på at lave plads til insekter, pattedyr og fugle, siger hun.

Vigtigt for den nederste del af fødekæden

Hvorfor skal man overhovedet bekymre sig om insekterne under bladene? Jo, det skal man ifølge hende, fordi de er en del af fødekæden, og en kæde er kun lige så stærk som sit svageste led.

- Resten af naturen lever af insekterne. Hvis ikke der er plads til insekterne, så er der heller ikke plads til resten af fødekæden, siger Katrine Grace Turner.

Alle vil en have, der er god for biodiversiteten

Katrine Grace Turner er dog ikke den eneste, der lader buskene gro. Hun fortæller, at der er en stigende opmærksomhed på biodiversitet.

- Det er blevet vanvittigt populært. Det er virkelig rykket sidste år og specielt i år. Der skete noget i sommeren 2018, der var så tør, man så alt græsset dø. Der er også kommet nogle rapporter, der siger, at insekterne er ved at dø, siger Katrine Grace Turner.

Man behøver ikke gå all in

Man skal dog ikke tro, at hele baghaven skal være vild. En lille smule kan også gøre en forskel.

- Du kan sagtens nøjes med én hæk eller et lille bitte område. Man behøver ikke gå all in. Man kan starte et sted, og året efter kan man måske lade to bede gå. Alting hjælper, siger Katrine Grace Turner.

Katrine Grace Turner går ikke selv all in, men hun er tæt på.

- 75 procent får lov til at stå uberørt, og så beholder jeg 25 procent til mig selv. Der skal være plads til at grille, der skal være plads til nogle rødvinsaftner, og der skal være plads til at spille fodbold, siger Katrine Grace Turner med et smil.

Hvis man som syd- eller sønderjyde kunne have lyst til at lade noget af haven stå og gøre noget godt for fødekæden, så kan man se med i videoen øverst i artiklen.