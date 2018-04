Sådan kommer den nye politiskole til at skille sig ud

Politiskolen i Vejle kommer til at få andre faciliteter end den nuværende skole. Men ifølge lederen af politiskolen vil eleverne ikke mærke kvalitetsforskel på skolerne.

I 2020 skal den nye politiskole i Vejle efter planen stå klar. De kommende politielever kan allerede se frem til at møde ind til første skoledag. Skolen i Vejle kommer nemlig til at rumme faciliteter, som ikke findes i Brøndby, hvor Danmarks eneste nuværende politiskole ligger.

En af de mest markante forskelle på skolerne bliver, at skolen i Vejle kommer til at rumme et øvelsesområde.

Det er jo en naturlov, at når man bygger nyt, så bygger man til den standard, der er gældende på det tidspunkt man bygger. Leder af politiskolen, Erik Johansen.

En kulisseby skyder op

I Vejle får skolen det, som Erik Johansen beskriver som en kulisseby, et beredskabsfagligt-område i politisprog. Her kan de studerende i forskellige kulisser øve sig på forskellige scenarier, eksempelvis hvordan man på en forsvarlig måde stopper et køretøj med mistænkelige personer eller stopper et værtshusslagsmål.

- Det vi helt basalt prøver at bibringe på politiskolen er, at de studerende lærer, hvad de kommer ud til i virkeligheden. Det kan vi gøre endnu bedre, når vi rykker til Vejle og får den slags faciliteter. Det bliver mere naturligt, og får vi omgivelser, der passer bedre til de her aktiviteter, siger Erik Johansen.

Politiskolen i Brøndby har også et ’beredeskabsfagligt område’, men det ligger ikke på skolens grund, og man er derfor nødt til at bruge ressourcer på at køre efter det. Det slipper man dog for i Vejle, og det kommer til at betyde en positiv forskel ifølge Erik Johansen.

Det er på grunden her i Soldalen (markeret med en stiplet linje), at den kommende politiskole skal ligge. Bygningerne først for kommer til at rumme kulissebyen, mens de bagerste, røde bygninger bliver indlogering og administration. Den centrale undervisningsbygning skal nybygges. Foto: Vejle Kommune

Indlogering og efteruddannelse

Derudover får politiet mulighed for at indlogere betjente på politiskolen i Vejle, når de skal deltage i efter- og videreuddannelse. Det er der heller ikke mulighed for i Brøndby.

- I Vejle kommer vi udover grunduddannelsen også til at have efter- og videreuddannelse af politifolk i modsætning til her i Brøndby, hvor vi alene har grunduddannelsen, siger politi-inspektør og leder af politiskolen Erik Johansen til TV SYD.

Han tror på at blandingen af unge studerende, erfarne politifolk og andre personalegrupper i Vejle kan bidrage positivt til undervisningen.

Eleverne får det samme

Det nye byggeri i Vejle, der skal stå klar i 2020, bliver naturligt nok mere tidssvarende end faciliteterne i Brøndby, der har omkring tyve år på bagen. Erik Johansen vil dog gøre, hvad han kan, for at beliggenheden bliver den eneste forskel på de to skoler.

- Det er jo en naturlov, at når man bygger nyt, så bygger man til den standard, der er gældende på det tidspunkt man bygger. Vi skal sørge for at få det bedste ud af det, og vi skal stramme os an her i Brøndby og sørge for, tingene er i balance, og vi får en god uddannelse, uanset om den foregår i øst eller vest, siger Erik Johansen og forsætter:

- Min allerfornemmeste opgave i denne forbindelse er at sikre, at vi får én politiuddannelse i Danmark. Det skal være den samme kvalitet, uanset om man tager uddannelse i Øst- eller Vestdanmark. Derfor vil politiskolen forsat være én organisatorisk virksomhed, men med to uddannelsescentre, siger Erik Johansen.

Mens den kommende skole i Vejle er ved at blive gjort klar, skal politieleverne midlertidigt uddannes på Ryes Kaserne i Fredericia. Her forventer man at kunne åbne for undervisningen i efteråret 2018.