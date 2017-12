Sådan kommer du sikkert gennem juletrafikken

I dag og især i morgen varsler Vejdirektoratet om massiv trafik på tværs af landet. Så skal du hjem til familien i den anden ende af landet, så er der hjælp at hente her.

Fredagen eftermiddag tager mange afsted på juleferie efter arbejde, så derfor falder juletrafikken sammen med den almindelige myldretid på vejene. Dette betyder, ifølge Vejdirektoratet, at trafikken fredag vil være tungest mellem klokken 14 og 18.

Lillejuleaftensdag tager folk generelt tidligere afsted, så her vil vejene være spidsbelastet mellem klokken 11 og 13.

Begge dage forventer man spidsbelastninger på den vestfynske motorvej i vestgående retning, i hele trekantområdet og mellem strækningen Vejle og Aarhus.

Hos vejdirektoratet opfordrer man på trods af tørt og varmt vejr stadig til at være opmærksom

- Der er ikke meget sne, men kør stadig i god tid og uden for de to tidsrum, og hold god afstand. Et enkelt lille uheld kan hurtigt stoppe det hele til, siger vagthavende hos Vejdirektoratet Ruben Bay-Madsen til TV SYD.

Disse områder er mest belastet af juletrafik fredag mellem klokken 14 og 18 og lillejuleaftensdag mellem klokken 11 og 13: