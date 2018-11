TV SYD tog elektronikken fra en gymnasieklasse: Sådan reagerede eleverne

Elektronik er en af de store koncentrationsrøvere i gymnasiet, men hvad sker der, når man tager det fra halvdelen af en klasse? Det testede TV SYD.

Det er tirsdag morgen, og klokken er ni. Første lektion har allerede været i gang i én time, og på den tid har man gabt op til flere gange. Koncentrationen flakker, og så er det nemt at ty til de sociale medier på mobilen eller computeren, kigge ud af vinduet eller pille ved sin trøje.

Gymnasielærere har nemlig svært ved at bevare elevernes øjne på undervisningen gennem en hel lektion, for en stor del af eleverne har problemer med at koncentrere sig. Det gælder hver anden pige og hver fjerde dreng, viser en ny undersøgelse fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed.

Nogle af de store koncentrationsfangere er computere og mobiler, og derfor testede TV SYD en 2.g-klasse på Rødkilde Gymnasium. For hvad sker der, når elektronikken bliver fjernet? Det oplevede halvdelen af klassen.

- Jeg vil da helst have min computer, så jeg kan lave alle mulige andre ting, men jeg kan godt lige overleve i dag, siger Daniel Clafton, idet hans mobil og computer bliver taget fra ham.

Jeg synes, at alle de positive ting, der er ved, at man sidder og bruger sin computer, vægter langt højere, end at man lige kan komme til at kigge på de sociale medier. Sofie Schmidt, gymnasieelev, Rødkilde Gymnasium

Han er en af dem, hvis koncentration af og til falder på de sociale medier i stedet for på undervisningen.

- Jeg synes selv, at jeg har en ret god balance mellem det, siger Daniel Clafton.

Løsningen er ikke at fjerne elektronikken

30 minutter inde i eksperimentet bliver det alligevel nok for ham, og hånden drages mod telefonen i lommen for at tage den op. Med mobilen under bordet og blikket rettet samme vej, tjekker Daniel Clafton sin mobil, selvom han hører til gruppen, der ikke må bruge elektronik.

- Det er bare blevet en vane for mig at tjekke min mobil. Det er bare lige noget, jeg gør uden at tænke over det, siger han.

Sådan er der flere i klassen, der har det, og mange af dem erkender da også, at mobiler og computere er nogle af de store koncentrationsrøvere. Men hvis det ikke var elektronikken, der stjal koncentrationen, ville det bare være noget andet, understreger flere af dem.

- Ofte bliver det en lang dag, og hvis man fjernede computeren, ville problemet ikke være løst. Så ville man bare sidde at kigge tomt ud i luften, siger Rasmus Krabbe. Det er en tanke, han deler med sin klassekammerat Sofie Schmidt, der mener, at computere gavner i undervisningen.

- Jeg synes, at alle de positive ting, der er ved, at man sidder og bruger sin computer, vægter langt højere, end at man lige kan komme til at kigge på de sociale medier, siger Sofie Schmidt.