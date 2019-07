Antallet af naturbrande eksploderede sidste år - sådan ser det ud i år

Sidste år var der rekordmange naturbrande i Syd- og Sønderjylland i juli måned. Den rekord bliver langt fra slået i år.

Brandvæsenet havde ekstremt travlt i juli sidste år. Brandmændene rykkede ud til naturbrande flere gange dagligt. I år er det dog ikke naturbrande, der i lige så høj grad får udrykningskøretøjerne på landevejene.

For selvom landmændene hungrer efter vand, og sommeren er tør, så er den ikke i nærheden af at udløse lige så mange naturbrande som sidste år.

I Syd- og Sønderjylland er brandvæsenet indtil videre kun kørt ud for at slukke naturbrande 25 gange i juli måned. Det står i stor kontrast til samme måned sidste år. I slutningen af juli sidste år havde brandvæsenet slukket hele 257 naturbrande den måned.

- Det ser heldigvis ud til at være et væsentlig mere normalt år i år. Vi kører ikke ud til nær så mange naturbrande, og der er heller ikke helt så tørt i naturen, som det var sidste år, siger Torben Groos, operativ chef ved Brand og Redning Sønderjylland, til TV SYD.

Tilbage til normale tilstande

På landsplan har naturbrande heller ikke givet brandfolkene så meget sved på panden i år. Sidste år rykkede de på landsplan ud til 1364 naturbrande i juli måned. I år har der indtil videre kun været 119 naturbrande i juli på landsplan.

- I år er vi tilbage til lidt mere normale tilstande. Det, vi oplevede i juli sidste år, var ekstremt. Hvis man kigger på sommervejret i år, kan man også se, vi er tilbage til mere normale tilstande, siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- Det kan blive lige så tørt som sidste år

Selvom sommervejret og antallet af markbrande er tilbage til et mere normalt niveau i år, så betyder det ikke, at brandvæsenet bare kan læne sig tilbage og slappe af. DMI’s tørkeindeks er oppe over ni, og det var det også sidste år, da der dagligt var markbrande.

Ved Brand og Redning Sønderjylland holder de skarpt øje med tørkeindekset, antallet af naturbrande, og hvor hurtigt naturbrandene breder sig.

- Det er begyndt at blive tørt, så jeg vil kraftigt opfordre til, man passer på. Det kan sagtens nå at blive lige så tørt som sidste år, siger Torben Groos, operativ chef ved Brand og Redning Sønderjylland.

Ingen af brandkredsene i TV SYDs område har på nuværende tidspunkt været tæt på at indføre afbrændingsforbud i år.