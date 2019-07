Se din studieby: Sådan ser ventelisterne til en bolig ud

Der er rift om studieboligerne i flere af landsdelens studiebyer. Men fortvivl ikke, lyder beskeden til de studerende.

Hvis du leder efter en studiebolig, så er der en god chance for, at du er endt på en venteliste. Der er nemlig mangel på studieboliger - især de første måneder af efterårssemestret.

Herunder kan du se, hvordan situationen ser ud i fire af de største studiebyer i Syd- og Sønderjylland.

Esbjerg:

Her er der i alt 1.565 almene ungdoms- og studieboliger, som administreres af tre lokale boligselskaber.

Ungdomsbo sidder på ca. 80 pct. af det offentligt støttede marked. Ungdomsbo har 774 studieboliger og melder alt lejet ud, og først til oktober kan det forventes, at der igen udbydes studieboliger af Ungdomsbo. Ventelisten pr. 29 juli fortæller, at der er 984 aktivt søgende.

DAB udlejer i alt 277 ungdomsboliger for Esbjerg almennyttige Boligselskab, Boligforeningen Fremad og Boligforeningen ’32. DAB vurderer, at cirka 650 personer står på venteliste. Samtidig har Boligforeningen Fremad cirka 50 nybyggede boliger til leje.

Arbejdernes Boligforening har ca. 80 studieboliger. Alt er lejet ud, og der er venteliste.

Sønderborg:

Her er det det Kollegiernes Kontor, der koordinerer og administrerer i alt 800 offentligt støttede studie- og kollegieboliger. Der er p.t. færre end 10 ledige boliger, og der er venteliste.

Kollegiernes Kontor råder desuden over cirka 30 helt nybyggede studieboliger, som man har reserveret til studerende på en række nye uddannelser, der er kommet til byen på SDU og Sønderjysk Erhvervsakademi.

Horsens:

TV SYD har været i kontakt med syv boligselskaber, som råder over i alt 567 ungdoms- og studieboliger i byen. De syv boligselskaber melder ”alt udsolgt”. Selskaberne har ventelister og melder generelt om mangel på studieboliger. 266 nye studieboliger er under opførsel. De ventes på klar henover de næste 6-24 måneder.

Horsens Ungdomsboliger: Råder over 114 lejligheder, som alle er udlejet. Studerende skal regne med, der går et halvt år, før der er boliger ledige.

Råder over 114 lejligheder, som alle er udlejet. Studerende skal regne med, der går et halvt år, før der er boliger ledige. Teknisk Kollegium Horsens: Råder over 212 kollegieværelser og 88 lejligheder. Alt er optaget. Måske kommer der ledige lejligheder til oktober.

Råder over 212 kollegieværelser og 88 lejligheder. Alt er optaget. Måske kommer der ledige lejligheder til oktober. Horsens Andelsboligforening af 1954/Andelsboligforeningen Beringsgaard: Har henholdsvis 68 og 45 lejligheder. Alle boliger er enten lejet ud eller reserveret. Boligselskabet opererer ikke med ventelister, men regner med at måtte sige nej til 1020 boligsøgende unge alene den næste uge.

Har henholdsvis 68 og 45 lejligheder. Alle boliger er enten lejet ud eller reserveret. Boligselskabet opererer ikke med ventelister, men regner med at måtte sige nej til 1020 boligsøgende unge alene den næste uge. Andelsboligforeningen Odinsgaard: Har 36 lejligheder og venteliste.

Har 36 lejligheder og venteliste. Arbejdernes Andelsbolig: Råder over 44 studieboliger. Der er et halvt til halvandet års ventetid på en studiebolig.

Råder over 44 studieboliger. Der er et halvt til halvandet års ventetid på en studiebolig. Lejerbo: 10 lejligheder. Status ukendt

10 lejligheder. Status ukendt 4. majkollegiet: 38 lejligheder. Status ukendt.

Kolding:

StudentKolding råder over 1.123 ungdomsboliger.

I alt står 244 studerende på venteliste. StudentKolding er samling af AAB Kolding, Alfabo, Boligselskabet Kolding, Bovia, DUAB v/UBSBOLIG A/S, Heimstaden Brentwood/Familiebolig og Domea Lunderskov-Kolding. 94 nye boliger er på vej, og vurderingen er, at alle studerende vil få tilbudt en bolig inden årsskiftet.

Ud over de offentligt støttede studieboliger er der i alle studiebyer et privat udlejningsmarked. Det har ikke været muligt at skaffe tal for studieboliger i den private boligsektor.