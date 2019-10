Efterårsferien står for døren: Sådan sikrer du dit hus mod indbrud, når du rejser

Vicepolitiinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi giver fem råd til, hvad du skal og ikke skal for at reducere risikoen for indbrud, når du rejser i efterårsferien.

Snart tager Syd- og Sønderjyderne hul på efterårsferien i uge 42. Den uge står for mange i rejsens tegn, hvor man pakker kufferten og rejser ned til sydens sol eller et helt andet sted. Den uge betyder dog også flere indbrud, når huset står tomt.

Antallet af indbrud er på sit allerhøjeste omkring ferierne. Foto: Danmarks Statistik

Men frygt ej. TV SYD har talt med vicepolitiindspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård, og her er de ting, du skal være opmærksom på:

Dit hus skal ikke være alene hjemme

Det første, man skal være opmærksom på, er, om ens hjem er alene hjemme. Selvom huset står tomt, skal det ikke virke som om, at huset er tomt.

- Man skal tænke på hvilke signaler ens hus sender. Mange huse har alt lys slukket, når man rejser. Huset skal helst stadig følge den døgnrytme, man har. Sørg for at have en auto-startfunktion på fjernsynet og lysene i boligen, siger Christian Østergård.

Syd- og Sønderjyllands Politi har offentliggjort denne tjeklist på deres twitterside, så man kan være sikker på, at ens hus er klar til at være alene hjemme. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Sørg for aktiv nabohjælp

Christian Østergårds andet råd handler ikke om selve huset. Man skal derimod kigge over ligusterhækken og ’aktivere’ sin nabo. Nabohjælp er nemlig noget af det, der reducerer risikoen for indbrud allermest.

- Man skal sørge for at have aktivt nabohjælp, hvor man fortæller naboerne, at man er på ferie. Det gør, at naboerne kigger en ekstra gang og lægger mærke til mistænksomme biler og hilser på personer, der besøger huset. Der er intet tyve hader mere end nysgerrige naboer, siger Christian Østergård.

Man kan også med fordel installere bevægelsescensorer, der tænder lys, hvis de registrerer bevægelse. Det er noget, der kan alarmere naboerne.

Christian Østergård fortæller, at man kan hente en app, hvor man som naboer kan aktivere hinanden. Appen kan hentes her.

Sørg for at skallen er sikker

Det sidste råd mod koben og lange fingre er skalsikring. Dette er dog ikke noget, man kan gøre fra den ene dag til den anden, men det kan være en god investering fremover.

- Man skal have en ordentlig skalsikring. Det vil sige, at man skal have døre og vinduer, der er svære at brække op. Man kan med fordel gå en runde om sit hus og tjekke vinduer og døre. Det er ikke raketvidenskab – det du ser, det ser tyven også, siger Christian Østergård.

Det skal du ikke gøre

Efter de mange råd om, hvad man skal gøre, så har Christian Østergård også en bøn til, hvad man ikke skal gøre.

- Lad være med at friste svage sjæle. Hvis iPaden ligger i vindueskarmen, eller hvis dit hus står mørkt, så oser det langt væk af, at der ikke er nogen i huset, siger Christian Østergård.