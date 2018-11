Gode råd fra tv-kok: Sådan sparer du på julemaden på den fede måde

Man kan godt både fråse og spare på julemaden på samme tid. Man skal bare tænke sig om siger tv-kok.

Kender du det? Solen skinner. Det er blevet varmt og grønt udenfor, og du leder desperat i alle hjørner af køleskabet efter den sidste kølige øl – men får i stedet fat i et glas uåbnede røde sild fra??? Jul?!!

Glasset er endt inderst i køleskabet. Et impulskøb foretaget den 23. december. Bare lige for en sikkerheds skyld. Man skulle jo nødig løbe tør for noget, når familien samles i juledagene…

Man skal tænke over hvad man kan bruge det overskydende til allerede når man køber ind. Jesper Vollmer, kok og kogebogsforfatter.

Jo, julen er højsæson for madspild.

Men ifølge kok Jesper Vollmer - kendt blandt andet fra tv-programmet "Spis og Spar" - så behøver det ikke være sådan. Lørdag eftermiddag holdt han foredrag på Akseltorv i Kolding, om hvordan man undgår madspild i julen. Et foredrag, der var arrangeret af Kolding Kommune som led i kommunens indsats for at udbrede FN’s 17 verdensmål til kommunens borgere.

- Hvis vi nu tager nogle små huskeråd med i lommen eller i baghovedet, når vi kreerer de her julemiddage, så kan man godt spare lidt både på ressourcerne og på pengepungen, siger Jesper Vollmer til de fremmødte på Akseltorv lørdag eftermiddag.

Frås med god samvittighed

Ifølge Jesper Vollmer må man gerne fråse en lille smule i julen.

- Men jeg synes også, det det kan blive for meget. Jeg synes, det tit ender med, at man bagefter står med nogle ting og tænker ”det skulle jeg ikke have købt” – eller ”jeg har købt alt for meget”, siger Jesper Vollmer til TV SYD efter foredraget på Akseltorv.

Ifølge Jesper Vollmer kan man dog godt have god samvittighed selvom man ”gir den gas og fråser lidt” i julen, så længe man har købt det rigtige ind i de rigtige mængder, og så længe man husker at tænke rester fra julebordet med ind i planlægningen af menuen i juledagene.

Julen fylder skraldespandene

Men både tal og undersøgelser viser, at selvom danskerne helst ikke vil smide mad i skraldespanden i julen, så er det i praksis alligevel det, vi ofte ender med at gøre.

Hvis man nu fråser lidt med omtanke, kan man godt stå med god samvittighed og have købt det rigtige ind i de rigtige mængder. Jesper Vollmer, kok og kogebogsforfatter.

En beregning lavet af Landbrug & Fødevarer viser, at de danske husholdninger smider mad ud for cirka 1,4 mia. kr. i december måned. En gennemsnitlig dansk familie kasserer mad for 700 kroner i julemåneden og danskernes indkøb af mad stiger ifølge indkøbsdata fra GfK Consumerscan med 23 procent i december sammenlignet med årets øvrige måneder.

Men ifølge Jesper Vollmer kan man undgå madspild ved hjælp af ret simple metoder. Det handler om planlægning og om at være realistisk i vurderingen af, hvor meget familien i virkeligheden spiser i juledagene.

Og det er ikke kun af hensyn til miljøet og livvidden, det kan være en god idé at spare på madindkøbene i december.

- Jo, den skal selvfølgelig have fuld skrue i julen, men der er mange penge at spare hvis man tænker sig lidt om, siger Jesper Vollmer.