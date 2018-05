Sådan spotter du tegnene på demens

De fleste af os frygter det: De første tegn på demens hos pårørende eller hos os selv. Her er 10 advarselstegn, du kan holde øje med.

1. Glemsomhed

Huskesedler kan vi alle have brug for, men det er ikke normalt, at spørge om det samme flere gange eller glemme noget, man har lært for kort tid siden.

2. Hvordan er det lige, man gør?

De udført opgaven mange gange før – bagt boller, indstillet fjernsynet – men pludselig kan du ikke længere finde ud af at følge en opskrift, du ellers kender godt.

3. Hvad var det lige det hed?

Alle kan lede efter et ord, men begynder du at kalde ting noget helt forkert eller går du i stå midt i en samtale uden at kunne komme videre, er det ikke normalt.

4. Hvor er jeg?

Ved du ikke om det er forår eller efterår, eller glemmer du hvor du er eller hvordan du kom derhen, kan det være tegn på demens.

5. Svigtende dømmekraft

Det er ikke normalt at tage sandaler på om vinteren, spise hundens mad eller købe ting, man åbenlyst ikke har brug for og ikke har råd til.

6. Problemer med abstrakt tænkning

Det er normalt at have lidt svært ved at forstå en talemåde eller ordsprog som f.eks. "det er som at slå i en dyne". Det er ikke normalt at tro, at musene bogstaveligt talt danser på bordet, når katten er ude.

7. hvor lagde jeg lige mine briller?

Vi kan alle glemme hvor vi lagde vores briller – men at lægge dem i køleskabet, eller anklage nogen for at have stjålet dem, det er ikke normal opførsel.

8. Forandret humør og adfærd

Det er normalt at kunne blive irriteret, men hvis man helt taber fatningen eller bliver bange og forvirret uden nogen indlysende grund, er det ikke længere normalt.

9. Personlighedsændringer

Mens det er helt normalt at ændre holdning hen over tid og kunne sige undskyld, hvis man er gået over stregen, så er det ikke normalt at sige alt man tænker uden hensyn til andres følelser.

10. Initiativløshed

Det er normalt, at man nogle gange ikke orker arbejdet, familien og sociale forpligtelser. Det er ikke normalt ofte at trække sig fra fritidsaktiviteter, sociale sammenkomster eller sport, som man ellers plejer at gå op i.

Hvis du genkender et af de ti advarselstegn på demens, har du ikke nødvendigvis begyndende demens, men det er en god idé, at søge læge, hvis du oplever tegnene hyppigere, eller hvis de bliver værre.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

