Sådan undgår du at holde i kø i efterårsferien

Fredag ringer det ud til efterårsferie, og det betyder, at mange danskere lørdag sætter sig bag rettet med kursen rattet sydpå. Her får du et overblik over trafikken.

Efterårsferien er lige på trapperne, og den helt store rejsedag er i morgen lørdag. Der vil være flere biler på vejene end normalt, og det er primært i tidsrummet fra klokken 11-13, hvor du kan forvente tæt trafik og forlænget rejsetid flere steder i landet. Vi anbefaler, at man orienterer sig, inden man kører ud. Uheld, vejrforhold og uforudsete hændelser kan skabe kø og forlænget rejsetid. Nicholas Petersson, vagthavende, Vejdirektoratet Trafikken vil hovedsageligt bevæge sig på tværs af landet fra Sjælland mod Jylland via E20 Fynske Motorvej samt sydover ad E45 mod Tyskland. - Vi anbefaler, at man orienterer sig, inden man kører ud. Uheld, vejrforhold og uforudsete hændelser kan skabe kø og forlænget rejsetid, og derfor råder vi folk til at tjekke trafiksituationen, før de kører ud og til at holde sig opdateret på deres rute, fortæller Nicholas Petersson fra Vejdirektoratet. Det er muligt at tjekke trafikken på trafikinfo.dk eller via app'en ’Trafikinfo’, hvor man også kan høre de seneste meldinger fra P4 Trafik. Er der problemer, kan man måske nå at ændre afrejsetidspunkt eller rute. Vejdirektoratet forventer, at trafikken vil være tæt og med risiko for kø i tidsrummet omkring middag lørdag. Foto: Vejdirektoratet Grænsekontrol kan betyde forsinkelser På rejsedagene kan grænsekontrollen skabe kø ved den dansk-tyske grænse ved Padborg for de trafikanter, som skal hjem mod Danmark. Det gælder især i sidste weekend af efterårsferien, hvor mange skal hjemad. - Sidste år registrerede vi op til 20 minutters forsinkelse enkelte dage, og vi anbefaler derfor, at man så vidt muligt kører uden for de mest trafikerede tidsrum, anbefaler Nicholas Petersson. Rejsetrafikken kan især mærkes på: E45 Sønderjyske Motorvej omkring Kolding

E20 Fynske Motorvej mellem Odense og Middelfart

Rute 21 til og fra Sjællands Odde​

Den dansk-tyske grænse ved Padborg Se mere I hjemrejseweekenden er der også risiko for forsinkelser på E45 ved Kolding på grund af vejarbejde. Vejarbejdet begynder mandag i efterårsferien og er et større, længerevarende arbejde med opsætning af støjskærme i nordgående retning på Sønderjyske Motorvej mellem Kolding V og Bramdrupdam. ​ - Vejarbejdet kan skabe kø og en forlænget rejsetid på op til 25 minutter, særligt i efterårsferiens hjemrejseweekend den 20.-21. oktober. De tre spor nordgående fastholdes, men reduceres til tre smallere spor, så kapaciteten på vejen nedsættes en smule. Arbejdet løber frem til midten af december.