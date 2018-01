Sådan undgår du at købe tyvekoster

Følg politiets seks konkrete råd. Så minimerer du risikoen for, at købe ulovlige hælervarer, og for at blive straffet. En risiko, der lige nu er højaktuel.

Du har lige handlet på nettet. Helt lovligt naturligvis – tror du. Men efterfølgende viser det sig, at dine indkøbte varer er stjålet. Du er blevet e-hæler.

- Handel med brugte varer er samfundsmæssigt helt fint. Men du har selv ansvaret for at sikre dig, at det ikke er stjålne ting, siger specialkonsulent hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Christian Østergård, til TV SYD.

Har du fulgt de seks råd, kan du lettere overbevise politi og domstole om, at du har handlet i god tro. Christian Østergård, specialkonsulent, Syd- og Sønderjyllands Politi

Han forklarer at det handler om udbud og efterspørgsel.

- Hæleri og indbrud hænger sammen som ærtehalm! Så længe hr. og fru Danmark køber stjålne varer, har vi indbrud i Danmark!, forklarer specialkonsulenten.

Derfor er opfordringen at følge politiets seks konkrete råd, der lige nu er højaktuelle efter tyveri af PH-lamper på Sønderborg Rådhus og kirkesølv i Asserballe Kirke i Augustenborg.

Rådene sikrer først og fremmest at du undgår at blive hæler, men du minimerer også risikoen for en eventuel straf, hvis du allerede har handlet.

- Varerne bliver leveret tilbage til de retmæssige ejere. Så du har under alle omstændigheder mistet dine penge. Men har du fulgt de seks råd, kan du lettere overbevise politi og domstole om, at du har handlet i god tro, slutter Christian Østergård.

Politiets seks råd Brug MobilePay når du handler brugt (så kan sælger identificeres).

Kig efter NemID hos sælger, når du handler brugt online (så ved salgsplatformen hvem sælger er).

Spørg efter kvittering, garantibevis eller anden dokumentation for ejerskabet.

Hent varen hjemme hos sælger, i stedet for at få den bragt eller overdraget på en p-plads.

Få altid sælgers navn og adresse. Det kan hjælpe dig, hvis uheldet er ude.

Er du i tvivl om varen er stjålet, så drop handlen og overvej at tage kontakt til politiet på 1-1-4 med din mistanke.

I politiets app i App Store og Google Play har du yderligere mulighed for at kontrollere stelnummeret på en bil eller cykel, du overvejer at købe – eller mistænker for at være stjålet. Du kan meget mere om e-hæleri på hjemmesiden stop-e-hæleri.dk.

