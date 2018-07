Sådan var det, sidst VB var i Superligaen

Vejle Boldklub rykkede ud af Superligaen i foråret 2009. Vi har set på, hvad der skete det år og forsøgt at give nogle bud på, hvad vi endnu ikke kendte til det år.

Sidst Vejle Boldklub (VB) spillede i Superligaen, var Barack Obama præsident i USA, og Leif Skov (S) borgmester i Vejle.

Da VB rykkede ud på sidste dag i maj for ni år siden, var Lars Løkke Rasmussen en måned tidligere blevet statsminister, fordi Anders Fogh Rasmussen skulle være NATO's generalsekretær.

Andre facts fra de første fem måneder af 2009:

AaB var regerende danske mestre i fodbold (FC København blev dansk mester i 2009, mens VB og AC Horsens rykkede ud af Superligaen. VB vandt 5. april hjemme over Sønderjyske og i sidste kamp hjemme over AGF. Af de 10 kampe indimellem blev det til syv nederlag og tre uafgjorte.)

Årets helt store hit var "Svennebanan" med den svenske rapper Promoe.

Prinsesse Marie og Prins Joachims første søn, Henrik Carl Joachim Alain, kommer til verden.

Det havde vi ikke, sidst VB var i Superligaen

Når VB fredag aften løber på grønsværen på Vejle Stadion i Nørreskoven, er der også kommet meget nyt til verden, siden sidste optræden i landets bedste fodboldrække:

iPad'en (1. udgave januar 2010)

De sociale medier Instagram og Snapchat.

Segboardet

På det mere nære plan i Vejle nåede Arne Sigtenbjerggaard (V) at sidde som Vejles borgmester i to perioder. Han blev valgt i efteråret 2009 og gik af for halvandet år siden.

Byen har i tiden i den næstbedste række fået tilført adskillige markante bygninger. Bølgen ved Vejle Fjord og De Fem Søstre er færdiggjorte. Parkeringshusene Tròndur og Albert er kommet til og har gjort parkering i byen noget nemmere.

Ved DGI-Huset er der også sket en del. Byggeriet af Sundhedshuset og multihallen Spektrum har tilført området en helt ny dimension. Samtidig er opførelsen af en ny svømmehal også godt i gang.

Bevæger vi os ca. 20 km. vestpå til Billund Lufthavn, har lufthavnen oplevet en voldsom stigning i passagertallene. Mens der i 2009 var en trafik af 2,3 mio. passagerer gennem lufthavnen årligt, passerede lufthavnen sidste år for første gang det magiske tal på tre mio. passagerer.

Dog viser vores research, at bilen var opfundet, og Storebæltsbroen bygget før 31. maj 2009.