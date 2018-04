Sadler om til succes

22 unge fra Aabenraa kommune har skiftet kontanthjælpen ud med 450 km adventurerace og et praktikforløb.

Højden på cykelsadlen blev indstillet og gearene testet, da projektdeltagerne i ”Unge på toppen” havde første træningstur på to hjul.

- Det er noget lidt andet, end de gamle bycykler, som jeg ellers har kørt på, udbryder 20-årige Kent Ladegaard Lausten efter første tur på den orange jernhest.

Han er en af de 22 unge kontakthjælpsmodtagere, som har sagt ja tak til udfordringen, og til juni skal han gennemføre et adventurerace på 450 kilometer - fra Skagen til Aabenraa via den jyske vestkyst.

- Første dag i det her projekt, der tænkte jeg, at det er ikke noget for mig. Men efter bare en time, så stod det klart. Det her er mit hold, og det her er det projekt, som jeg skal gennemføre. Kent Ladegaard Lausten, deltager

Inden da står den på fysisk træning, vejledning og praktik hos virksomheden Frøslev Træ. Virksomheden har allerede to tidligere deltagere fra projektet ansat, og ser noget særligt i de unge, der har været med i ”Unge på toppen”.

- Vi har jo ikke kun tage Kent ind for vores blå øjnes skyld, siger Jørgen Krenzen Johansen, produktionsdirektør hos Frøslev Træ.

- Det handler om at tage socialt ansvar, men de medarbejdere, der kommer til os på den her måde, de får også et særligt forhold til virksomheden. Man kan hører en ekstra stolthed i stemmen, når de fortæller, hvor de arbejder, forklarer han.

Den stolthed finder man allerede hos Kent Ladegaard Lausten efter blot en enkelt uge i jobbet.

- Jeg kan næsten ikke vente med at komme tilbage efter weekenden, siger han. En udmelding, der siger meget, for bag sig har Kent Ladegaard Lausten en fortid med afbrudte praktikforløb og nederlag.

- Første dag i det her projekt, der tænkte jeg, at det er ikke noget for mig. Men efter bare en time, så stod det klart. Det her er mit hold, og det her er det projekt, som jeg skal gennemføre.

