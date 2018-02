Sælerne har det fint - også når de ligger helt stille i vandkanten

I næste uge er der vinterferie - og det betyder, at mange ferierende søger mod kysterne. Det mærker Dyrenes Vagtcentral 1812 i form af ekstra mange opkald om sæler i nød - men ofte har sælerne et fint, lyder et godt råd, inden naturen kalder.

I skoleferierne kommer telefonerne på Dyrenes Vagtcentral 1812 på overarbejde. Men det er ikke nødvendigvis fordi, at der er flere dyr i nød. Der sker nemlig en stigning i opkald om sæler i nød, når folk får fri. En stor del er opkald fra borgere, der mener, de har fundet en sæl i nød. Men sælerne har det ofte fint. - De hviler sig sandsynligvis bare i sandet. Sæler kan ikke opholde sig i havet hele tiden. De har faktisk behov for hvile på stranden eller en sten, forklarer Michael Carlsen, der er biolog i Dyrenes Beskyttelse, der står for driften af Dyrenes Vagtcentral. Har sælen derimod tydelige skader eller tegn på sygdom, er det vigtigt at ringe til Dyrenes Vagtcentral på telefon nr. 1812, der ud fra sælens tilstand kan vejlede om, hvorvidt den er i nød. Sæler er vilde dyr, og det er vigtigt at holde afstand til dem, fordi de vil føle sig truede, hvis et menneske nærmer sig, skriver Dyrenes Beslyttelse i en pressemeddelelse.