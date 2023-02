Efter flere dage med fred og ro, ser mor og unge ud til at trives og have det godt. Derfor kan besøgende endelig få lov til at se den lille unge. Dog kun gennem undervandsruden.



- Ungen tager fint på i vægt, og moren passer rigtig godt på den, fortæller Charlotte Bie Thøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet Esbjerg.