Særlig indsats mod narko giver resultater

104 sigtelser for at sælge og besidde narko er det målbare resultat af en særlig indsats, som Syd- og Sønderjyllands Politi har gennemført i nattelivet.

Syd- og Sønderjyllands Politi har i årets første otte måneder haft særligt fokus på at bekæmpe narkotika i nattelivet i byerne i politikredsen.

Indsatsen i nattelivet ført til i alt 104 narkosigtelser i årets første otte måneder. Der er tale om overtrædelser af loven om salg samt besiddelse af euforiserende stoffer, oplyser Syd- og SønderjyllandsPoliti.

Det er vigtigt, at de unge kan føle sig trygge i nattelivet. Kaj Nielsen, politiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Politiet har aktive på diskoteker og værtshuse og udendørs på gader og stræder nær beværtningerne.

Udover indsatsen på gadeplan og i restaurationerne har politiet haft dialog med lokalråd, SSP og gadeplansmedarbejdere om indsatsen for i fællesskab at kunne sætte ind mod problemet.

Desuden er politikredsen i dialog med restauratørerne flere steder om, hvordan man i fællesskab kan sætte ind over for narko i nattelivet.

- Det er vigtigt, at de unge kan føle sig trygge i nattelivet. Vi har samtidig haft et ekstra fokus på forholdene i restaurationerne. Vi er inde på restauranterne og har rejst en række sigtelser for overtrædelse af restaurationsloven, siger politiinspektør Kaj Nielsen, der er linjechef for Områdepolitiet i Syd- og Sønderjyllands Politi.