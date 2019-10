Sæt grej i banken

Frivillige foreninger får i fremtiden mulighed for at dele det grej, som de bruger i forbindelser med sportsfester og stævner. Tønder opretter en grej-bank.

Når der er sportsfest i landsbyen, så skal der være flag-allé i gaden og toiletvogn på festpladsen. Men er det nødvendigt, at alle foreninger hver især råder over flagstænger, flag og toiletvogne?

Nej, mener Landsdistriktsudvalget og Folketoplysningsudvalget i Tønder kommune.

Derfor har udvalgene netop lanceret en såkaldt grej-bank, hvor frivillige foreninger kan låne, hvad de har brug for. Efter samme princip som når naboer er sammen om trailer, plæneklipper eller motorsav.

Grej-banken gør det muligt at låne materiale, som kommunen ikke har råd til at købe ind til alle lokalsamfund. Men som kan komme alle til glæde, når grejet i stedet går på skift efter behov.

Stort potentiale

- Jeg ser et stort potentiale i grej-banken til gavn og glæde for landbyerne, siger formand for Landdistriktsudvalget Leif Høeg Jensen.

Kommunen lægger op til, at foreninger, der søger midler til udstyr, der lægges i grej-banken, kan få indkøbet finansieret 100 procent.

Banken er også åben for grej, der findes i forvejen ude i foreningerne. De får mulighed for at dele deres inventar med andre via grej-banken.

Udvalgene håber også, at en grej-bank kan være med til at skabe netværk og samarbejde på tværs af de frivillige foreninger.

Grej-banken har fået sin egen hjemmeside, hvor foreningerne kan låne, men også tilbyde grej.