Professor: Sag om ekspropriation skal gå om

Vejen Kommune har forsømt en miljøvurdering. Derfor skal sag om inddragelse af landmands jord gå om, siger juraprofessor. Nej, siger kommunen.

Den indtil nu seks år gamle sag om ekspropriation af dele af en landmands jord i Askov ser ud til at trække endnu længere ud. Den skal gå helt om.

Det siger juraprofessor ved Københavns Universitet, Peter Pagh, fordi Vejen Kommune har undladt at lave en undersøgelse af, hvordan eksproprieringen af landmandens jord til en vej vil påvirke miljøet. Det konkluderer Miljø- og Fødevareklagenævnet i en afgørelse om sagen.

Loven siger, at miljøscreeningen skal foretages før eksproprieringen, og det er den ikke.

- Dette er ikke formalisme. Højesteret hart understreget, at beskyttelse af den private borger skal tages meget alvorligt, siger professor Peter Pagh, og tilføjer, at det ikke er usædvanligt, at en kommune skal overholde loven.

Sagen om inddragelse af en landmands jord i Askov skal gå om, siger juraprofessor. Foto: John Melin, TV SYD

Omvendt mener Vagn Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vejen Kommune, at det nu er blevet en kamp om kommaer.

-Nu bliver fornuften fuldstændig tilsidesat. Det er jurister imod jurister. Vi taler om maks. halvanden kilometer vej, siger formanden til TV SYD.

Han forventer, at den nye miljøscreening er afsluttet i løbet af få dage.

