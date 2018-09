Syv rigtige i Lotto vender op og ned på tilværelsen for kærestepar i Vejle.

10 millioner gode skattefri kroner. Så mange penge blev et kærestepar pludselig rigere, da den store gevinst i Lotto i denne uge havnede i Vejle.

Den heldige vinder er en mand i 60'erne, som spillede sammen med sin kæreste gennem 10 år. Nu har begge sagt deres job op - manden har friet, og nu skal tilværelsen nydes i fulde drag.

Vinderne havde været til fest, og da de kom hjem, gik manden ud for at lufte hunden. Da han kom tilbage var kæresten i gevaldigt godt humør.

- Vi har alle syv rigtige, jublede hun.

Rækkerne blev tjekket en ekstra gang, og den var god nok: Række 15 indeholdt syv rigtige tal.

De glade vindere ønsker at være anonyme, oplyser Danske Spil, men de fortæller, at de begge siger deres jobs op, at de skal ud og rejse, og at de samtidig benytter lejligheden til at blive gift.

Der er også planer om en ny bil og måske et sommerhus, så lotto-millionerne skal nok få ben at gå på.