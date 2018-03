Saltspredere har haft travlt

En opgørelse fra Vejdirektoratet viser, at der er blevet spredt mest salt i Region Syddanmark de seneste uger.

Salt, salt og atter salt.

Den sibiriske kulde har skabt travlhed for saltsprederne over hele landet, men særligt i Region Syddanmark, viser en ny opgørelse, der er lavet af Vejdirektoratet.

Saltspredere har arbejdet i døgndrift for at holde vejene farbare for trafikanter. Der er spredt 2.751 ton salt på vejene i Region Syddanmark de seneste 14 dage.

- Vi har haft meget travlt. Den sibiriske kulde har virkelig sat folkene i vores Vintertjeneste og de dygtige vognmænd ude på vejene i arbejde, fortæller vinterservicekoordinator Carina Meldgaard Frandsen fra Vejdirektoratets Vintertjeneste.

Over hele landet har saltspredere været ude med 13.289 tons salt, og det svarer til en fjerdedel af den salt, der bliver spredt over en hel vinter.

Så hvis man glæder sig til at opleve forårsvejret, er det ikke mærkeligt. Det gør de i hvert fald hos Vejdirektoratet,

- I de sidste par uger har vinteren givet os så store udfordringer med både isslag, snevejr og snefygning, at vi har måttet rykke ud på alle tider af døgnet. Men vi ser frem til foråret og mildere temperaturer, så vi kan blive mere usynlige på vejene igen, siger hun.