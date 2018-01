Saml lorten op - for hundenes skyld

Hundelorte er ubehagelige at træde i, men de kan faktisk også koste andre hunde livet, advarer hundeekspert.

- Der er en enorm smitterisiko i hundelorte, der bare bliver efterladt på gaden, siger Rie Ravn, hundeekspert fra Kolding.

Der kan være både parasitter og smitsomme sygdomme i hundenes brune efterladenskaber. Nogle af sygdommene kan i sidste ende koste en hund livet.

- Det er enormt vigtigt, at vi som hundeejere fjerner vores hundes efterladenskaber. Både for at beskytte andres hunde, men også for at vi ikke skal blive upopulære hos vores ikke-hundeejende landsmænd, siger Rie Ravn, der selv har 14 hunde.

Rie Ravn mener, at det er ren dovenskab, at hundeejere lader lorten ligge. Det hjælper heller ikke, at kommunerne har fjernet mange affaldsspande, så man ikke kan komme af med sin hundelortepose.

