Malene elsker at gøre noget for andre: Samler penge ind til kræftramte børn

For ottende år i træk samler Malene Due Rasmussen penge ind til kræftramte børn. Selvom hun og familien ikke har sygdommen inde på livet, så kan hun ikke lade være med at gøre noget for andre.

Det er ottende gang at Malene Due Rasmussen fra Ølholm arrangerer indsamling af penge til børn, der er ramt af kræft.

Selvom hun og familien ikke selv har sygdommen tæt inde på livet, så kan hun ikke lade være med at gøre noget for de sygdomsramte børn og deres familier.

- En væsentlig grund til, at jeg fortsætter er, at min familie bakker mig sådan op, og så glædes jeg over at at glæde andre, siger Malene Due Rasmussen.

Indsamlingen er foregået over to dage, hvor 8. klasse på Ras Mølle Skole fredag løb et sponsorløb, hvor det lykkedes dem at samle 36.000 kroner ind. I dag lørdag er der en masse aktiviteter for familier med hoppeborg, tombola, tryllekunstner og meget andet.

- Jeg synes, det er vigtigt at hjælpe, hvor man kan. Det giver bare god mening, siger Malene Due Rasmussen.

I alt har Malene og holdet af frivillige hjælpere og sponsorer samlet 81.673 kroner ind ved de to dages arrangementer.

Pengene går ubeskåret til Foreningen Cancerramte Børn - FCB, der laver aktiviteter for børnefamilier med sygdommen helt inde på livet.

- Sådanne arrangementer betyder alt

Michael Berthelsen er far til et barn med en hjernetumor. Barnet blev ramt af kræft for 12 år siden, og fremtidsudsigterne er ikke så gode. Alligevel finder familien overskud til at bakke op om arrangementet i dag, og det har de gjort de seneste fire år.

- Det betyder rigtig meget for vores familie, at der er mennesker, der tænker på os, der er ramt af den forbandede sygdom, så det kan vi kun støtte, fortæller Michael Berthelsen.