Kraftige magneter bliver brugt i jagten på krigs-klenodier

Magnetfiskeri efter granater og gamle våben er farlig og skal stoppes, mener lokal lystfiskerformand.

Det er langt fra kun fisk, der er et eftertragtet bytte, når der fiskes i Vedbøl Sø syd for Haderslev. Ifølge formanden for Vedsted Sogns Lystfiskerforening bliver der også fisket efter både ammunition og gamle våben.

- Det er åbenbart en ny trend, man har fundet på. Man har nogle kraftige liner med en magnet på, og så bliver den smidt ud i søen. Den kan trække mellem 110 og 120 kilo op. Det tiltrækker jo granater, gamle våben og hvad man ellers kan finde i søen, siger Ib Erbs, til TV SYD.

Ifølge Ib Erbs var det netop en samler af ting og sager fra 2. Verdenskrig, der fangede de håndgranater, der efterfølgende blev bragt til sprængning.

Ib Erbs mener, der skal sættes en stopper for magnetfiskeriet. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Det skete med en magnet, der er så kraftig, så den kan trække en gammel knallert op af søen. Men det betyder også, at en granat risikerer at sprænge, hvis den kraftige magnet får fat på den, fortæller Ib Erbs.