Politiet: Sammenstød er del af bandekonflikt

Syd- og Sønderjyllands Politi vurderer, at de dramatiske begivenheder søndag aften på Ulvevej i Esbjerg er en del af den løbende bandekonflikt i byen.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse, at der var tale om slagsmål mellem to grupper af unge mænd, der kørte i to til tre køretøjer.

Anmeldelsen fra opskræmte borgere lød i første omgang på, at der var affyret skud. Politiet har under efterforskningen søndag aften og natten til mandag ikke fundet tekniske spor, der tyder på, at der blevet skudt ved sammenstødet mellem de to grupper.

I forbindelsen med det skete søndag aften var to unge mænd på 16 og 23 år anholdt. De er afhørt og efterfølgende løsladt. De er stadig sigtet for forsøg på vold.

Politiet mener, at hændelsen har sammenhæng til den aktuelle konflikt mellem to bandegrupperinger i Esbjerg, der har udløst flere sammenstød de seneste par måneder.

16. august blev der affyret flere skud mod en personbil på hjørnet af Hermodsvej og Jagtvej. Ingen personer blev ramt.

Efter den skudepisode indførte politiet 17. august visitationszone i en stor del af Esbjerg. Den blev siden forlænget og gælder foreløbig frem til 17. oktober.

Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer og ransage deres biler uden at have en konkret mistanke om, at de skulle have foretaget sig noget ulovligt.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil fortsat gerne tale med borgere, der har overværet hændelsen søndag aften på Ulvevej, eller som har oplysninger i sagen. De kan kontakte politiet på telefon 1-1-4.

Mandag morgen er der atter ro i kvarteret ved Ulvevej i Esbjerg. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD