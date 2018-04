Sammenstød spærrer motorvej

To biler er stødt sammen, en person er teknisk fastklemt.

Tirsdag ved elleve-tiden har Sydøstjyllands Politi spærret det sydgående spor på motorvej E45 ved Kolding mellem motorvejskryds Kolding og afkørsel 62 Kolding øst.

Årsagen er, at to biler er kørt sammen, og mindst en person er såkaldt teknisk fastklemt, det vil sige, at redningsmandskabet ikke kan komme ind til vedkommende i bilen uden at skære den op.

Politiet har valgt at spærre hele det sydgående spor for at sikre arbejdsforholdene for redningsmandskabet, oplyser vagtchcef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi.

Det anslås, at der igen er farbart kl. ca. 11.45. Det oplyser Vejdirektoratet.