Sankthans er næsten blæst til Bloksbjerg

Afbrændingsforbud er ophævet de fleste steder, men alligevel blev en del sankthansbål aflyst.

Først truede tørken med at give en sankthansaften uden de traditionelle bål. Siden blev afbrændingsforbuddet ophævet overalt i Syd-og Sønderjylland, men alligevel blev der ikke tændt op ved alle de planlagte sankthans-arrangementer.

Lørdag aften blæser det nemlig ”en halv pelikan”, og nogle steder er der oven i købet regnbyger. Derfor har det været svært at få gang i bålene, og der blev heller ikke strøget tændstikker i Engelsholm Slotspark i Bredsten.

Vi tør ikke at tænde et stort bål, hvor folk og børn omkring bålet kan blive ramt af gløder. Jakob Bonderup, forstander på Engelsholm Højskole.

- Der står en strid vind ude fra søen. Så vi tør ikke risikere at tænde et stort bål, hvor folk og børn omkring bålet kan blive ramt af gløder, eller at bålet sætter ild til Engelsholm Slot. Det er smadderærgerligt, men sådan er det nødt til at være, siger Engelsholms Højskoles forstander Jakob Bonderup til TV SYD.

Store dele af Østjylland, Fyn, Østsjælland, Lolland og Falster har aflyst årets sankthansbål i frygt for, at det kunne føre til naturbrande. Derimod er afbrændingsforbuddene ophævet i næsten alle jyske kommuner.

