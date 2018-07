Sanne: Hedenstedpiger kan nå langt - hvis de har viljen og modet

Landsholdsspilleren Sanne troelsgaard er imponeret over de talentfulde fodboldpiger fra Hedensted IF.

Landsholdsspilleren Sanne Troelsgaard er imponeret over de talentfulde fodboldpiger fra Hedensted IF. Hvis de har viljen og vil arbejde for det, kan de sagtens nå helt til tops, siger Vejen-pigen, der selv har kæmpet hårdt for sin plads blandt de bedste.