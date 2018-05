Sarah og Alfred uenige om god Jelling-stil

1.500 efterskoleelever har tilmeldt sig et nyt initiativ for holde deres camp ren. Initiativet hedder God Jellingstil.

Ofte ligner campingområderne på landets festivaler Jerusalems ødelæggelse – det gælder også på Jelling Musikfestival.

Men da det, hidtil, ikke har været en selvfølge at rydde op efter sig selv, så har Brandbjerg Højskole i Jelling taget initiativ til ”God Jellingstil”. Det er en konkurrence, hvor efterskolerne hver dag kan vinde forskellige præmier for at have den reneste camp på efterskolernes område.

Vi tænkte med det samme, at det var en super god idé. Vi synes, det er en god måde at holde festivalen ren og flot på. Julie Lund, elev, Ågård Efterskole

Sarah og Alfred fra Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er dog ikke helt enige om, hvorfor deres camp ikke deltager.

Vi talte med efterskolen om det. Men vi har ikke tilmeldt os – mange af drengene var utilfredse med at skulle holde det rent. Sarah, elev, Vestbirk Musik- og Sportsefterskole

- Det var med i overvejelserne, og vi talte med efterskolen om det. Men vi har ikke tilmeldt os – mange af drengene var utilfredse med at skulle holde det rent, griner Sarah, der er elev på Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Det er drengene dog ikke enige i.

- Det har jeg ikke hørt noget om. Jeg foreslog og tænkte også, at vi skulle være med i det. Men pigerne gad ikke, fortæller efterskoleelev Alfred Rostoft med et skævt smil på læben.

En af de tilmeldte efterskoler er Ågård Efterskole. De hilser initiativet velkommen.

- Da vi så projektet God Jellingstil, tænkte vi med det samme, at det var en super god idé. Vi synes, det er en god måde at holde festivalen ren og flot på, siger elev på Ågård Efterskole, Julie Lund, i en pressemeddelelse til TV SYD.

Ledelsen på Jelling Musikfestival håber også meget, at det nye initiativ bliver en succes,

- Vi håber, det bliver lige så stort som eksempelvis Clean Out Loud, der er at finde på Roskilde Festival, forklarer leder Line Mosfelt.

Dagens præmie består for eksempel af egen DJ i campen, madbilletter og billetter til Grøn Koncert.