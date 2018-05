Sat til salg for 185 millioner: Nu er ’Lille Amalienborg’ solgt

926 hektar jord og 700 kvadratmeter stuehus til flere millioner kroner er nu solgt.

Læs også Har du 185 millioner kroner til overs, så er denne gård til salg

I midten af januar skrev Jyllands-Posten, at landsbrugsdriften ved Grindsted, der går under navnet ’Lille Amalienborg’, var den dyreste gård, der var til salg i Danmark.

Nu er den solgt, skriver JydskeVestkysten.

Ifølge avisen er det svineavleren Martin Lund Madsen fra Bramming, der har købt ejendommen. Han står på selskabet Ny Endrupholm II A/S, der har overtaget gården for at drive den videre. Han ejer i forvejen flere gårde i Syd- og Vestjylland.

Lille Amalienborg blev sat til salg for 185 millioner.

Læs mere om den eksklusive ejendom her, hvor du også kan se flere billeder.