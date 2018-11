Scoop: Lennon og McCartney-musical på Fredericia Teater

Fredericia Teater og Maestro Productions er gået sammen om at producere en dansk musical baseret på John Lennon og Paul McCartneys kæmpe hits.

Perspektiverne ved at lave den her er kæmpe store. Vi er i første omgang interesserede i at lave et hit i Danmark, men der er selvfølgelig internationalt potentiale. Søren Møller, teaterchef, Fredericia Teater.

Det er intet mindre end et scoop, at Fredericia Teater næste teatersæson byder på en verdenspremiere af dimensioner.

Sammen med det danske teaterselskab Maestro Productions skal teatret skabe en ny musical baseret på John Lennon og Paul McCartneys 30 største hits fra Beatles-årene 1962-70.

- Det er kæmpe stort. Det bliver ikke meget større. Hvis man kigger ud i verden og prøver at finde noget, der er det største derude, så finder man nok ikke noget større end lige nøjagtig Poul McCartney og John Lennon, siger teaterchef Søren Møller.

Værd at vide: Spiller fra 8.-27. oktober 2019

Fredericia Teater, thansen salen

Forpremiere: 8., 9. og 10. oktober 2019

Verdenspremiere: Fredag den 11. oktober kl. 19.30

Faste spilledage: Tirsdag – fredag kl. 19.30 / lørdag og søndag kl. 15 og 19.30

Billetpriser fra kr. 228–678 inkl. gebyr Se mere

Første Lennon & McCartney-musical

Der har før været lavet teaterkoncerter, mindeshows og portrætforestillinger om The Beatles herhjemme og internationalt, men mucialen She Loves You – som den kommer til at hedde - bliver den første Lennon og McCartney musical.

Musicalen får en ny original historie fortalt med det berømte sangkatalog som musikalsk motor, som vi kender det fra succeser som Mamma Mia! med ABBA-sange og We Will Rock You med Queen-sange.

- Jeg har været heldig at få en god kollega som co-producent, Mikkel Rønnow fra Maestro Productions, som i en del år har arbejdet hårdt på at få rettighederne til det her, og nu er det lykkedes, siger Søren Møller.

00:17 Teaterchef Søren Møller afslører, hvem der skal spille hovedrollerne. Luk video

Først Danmark, så verden

She Loves You får verdenspremiere den 11. oktober 2019 i Fredericia og Københavner-premiere på Det Kongelige Teaters Gamle Scene den efterfølgende sommer, nærmere betegnet 19. juni 2020. Derefter skal forestillingen efter planen sælges til udlandet.

- Perspektiverne ved at lave den her er kæmpe store. Vi er i første omgang interesserede i at lave et hit i Danmark, men der er selvfølgelig internationalt potentiale i den her forestilling, så vi håber, at den på sigt kommer ud i verden og spiller, siger han.