Scoring i overtiden sikrer Esbjerg fb en plads i top-6

Søndag blev allersidste runde i superligaen afviklet. Finske Joni Kauko blev helten i Esbjerg med scoringen til 2-1 mod Vejle. Netop Vejle slutter sidst i ligaen og skal nu ud i svære kampe for at undgå nedrykning.

Indtil et par minutter inde i overtiden var Esbjerg fb på vej ud af mesterskabsslutspillet, men i allersidste øjeblik sikrede hjemmeholdet sig sejren mod Vejle.

Esbjergs Joni Kauko snyder fuldstændig Vejles målmand Thomas Hagelskjær, og stjæler bolden lige foran fødderne på ham, og scorer det forløsende mål, der sent vil blive glemt i Esbjerg.

Dermed blev Esbjerg det eneste superligahold fra TV SYDs sendeområde, der slipper for at havne i en af de to puljer i nedrykningsspillet.

Horsens havde før dagens spillerunde udspillet sine chancer for top-6 og tabte på hjemmebane 1-3 til Brøndby.

Sønderjyske tabte også den sidste kamp i grundspillet. I Herning vandt FC Midtjylland 2-1.

Regionale hold mødes igen

Dermed tyder meget på, at netop Horsens, Sønderjyske og Vejle havner i samme pulje, og kommer til at møde hinanden i nedrykningsspillet.

Efter nederlaget til Esbjerg ser det skidt ud for Vejle, der får svært ved at undgå at komme til at spille afgørende nedrykningskampe.

Vejle er sikker på at blive placeret i pulje 1. sammen med Sønderjyske. Vejle har 20 point mens Sønderjyske har 28 point.

Det hold der ender sidst i puljen, møder det hold, der ender sidst i den anden nedrykningspulje. Taberen over to kampe rykker direkte ud af superligaen.

Opdatering. Puljerne er nu valgt, og den ene nedrykningspulje kommer til at bestå af AGF, Horsens, Sønderjyske og Vejle.