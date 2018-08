Se alle de syd- og sønderjyske borgerforslag her

Siden Folketinget åbnede for borgerforslag, har 207 borgere benyttet sig af muligheden. Mange af forslagene er stillet af borgere fra Syd- og Sønderjylland.

Mulighed for juridisk abort til mænd, forbud mod valgplakater og afskaffelse af bruttoskatordningen. Der er masser af forskellige forslag, som andre borgere lige nu kan vælge at støtte med deres underskrift på Borgerforslag.dk.

Borgerforslagsordningen giver borgere mulighed for at se, støtte eller oprette et forslag og en sag, som de mener er vigtig, og som bør behandles i Folketinget.

Hjemmesiden gik i luften den 24. januar, og siden starten er der gennem ordningen oprettet 207 forskellige forslag, som andre borgere kan blive medunderskrivere af.

Kræver 50.000 underskrifter

For at forslaget skal have en chance for at blive fremsat som et beslutningsforslag i Folketinget, skal 50.000 borgere med stemmeret i Danmark støtte forslaget med deres underskrift.

Foreløbig er to borgerforslag blevet behandlet i Folketinget, fordi de har fået tilstrækkelig opbakning.

Lige nu er der 45 aktive borgerforslag, hvor hovedstiller eller medstiller bor her i TV SYDs sendeområde.

Du kan se en samlet oversigt over alle aktive syd- og sønderjyske borgerforslag på kortet herunder. Hvis du klikker på linket, kan du læse mere om det enkelte forslag.