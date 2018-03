Se animation: Så hurtigt nærmer svinepesten sig

01:52

Animationen viser alle registrerede udbrud af afrikansk svinepest hos vildsvin og tamsvin hos World Organisation for Animal Health OIE og Animal Disease Notification System ADNS of the EU siden 2007 indtil februar 2018. FLI hæfter ikke for dataens korrekthed. Forskel i indrapportering i de forskellige regioner skal tages i betragtning, når man analyserer data. De blå prikker er registrerede udbrud af afrikansk svinepest hos vildsvin, de røde prikker dækker tamsvin. Efter tre måneder bliver prikkerne grå. Video: FLI