Se billederne: 17.500 fester under Den Ny Lillebæltsbro

Det er 30. gang at Rock Under Broen ved Den Ny Lillebæltsbro afholdes, men det er første gang, at arrangørerne kan melde alt udsolgt. Det gav på et tidspunkt en timelang kø på motorvejen.

Med et udelukkende danske navne på programmet kan Rock Under Broen ved Den Ny Lillebæltsbro for første gang i deres 30-årige historie melde alt udsolgt. Læs også Uheld og festival skaber kø Det betyder at 17.500 festivalgæster lige nu fester på endagsfestivalen under broen i Middelfart. De mange gæster som skulle til festival samtidig med et uheld på Fynske Motorvej, gav på et tidspunkt op mod en time lang kø på E20 mod Jylland. Da den Gamle Lillebæltsbro er helt lukket på grund af reparationer, så var der kun en mulighed for de uheldige bilister - at væbne sig med tålmodighed. Læs også Politi på Lillebælt: Vi kommer igen under Rock under broen