Se billederne: 750 års kongelige smykker samlet i Kolding

Ny udstilling på Koldinghus samler et hav af kongelige smykker. Se dem her.

Prinsesser, dronninger og museer har udlånt flotte og dyrebare smykker til Koldinghus i Kolding.

Smykkerne er en del af udstillingen Magtens Smykker, der samler smykker fra magthavere gennem 750 år. Blandt de mange smykker er ’Bryllupsdiademet’.

Foto: Iben Kaufmann

Diademet fra Cartier er fra 1904. Har man fulgt lidt med i de tre kongelige søstres kærlighedsliv, har man helt sikkert set diademet en gang eller to. Det er kendt som ”Bryllupsdiademet” og var med til alle prinsessebryllupperne i 1960'erne.

Dronning Anne-Marie, dengang prinsesse, var den første af de tre søstre, der havde diademet på til sit bryllup med kong Konstantin i 1964. Dronning Margrethe tog det på til sit bryllup med prins Henrik d. 10. juni 1967. Og prinsesse Benedikte havde det dyrebare smykke på i 1968, da hun blev gift med prins Richard.

Senere bar også prinsesse Benediktes datter, Alexandra, og dronning Anne-Maries datter, Alexia, diademet ved deres bryllupper.

Foto: Iben Kaufmann

Et andet diadem på udstillingen er et blomsterdiadem med brilliantslebne diamanter. Diademet består af smykker, som Prinsesse Benedikte fik i 18-års fødselsdagsgave af sine forældre. Det er tradition, at kvinderne i Kongehuset først bærer diademer til galla, når de er fyldt 18 år. Det er prinsesse Benedikte, der ejer diademet.

Foto: Iben Kaufmann

Et af de nyere kongelige smykker på udstilling er Det Grønlandske Diadem. Diademet er lavet af Nicolai Appel. Det var en gave fra det Grønlandske Selvstyre til dronning Margrethe i anledningen af hendes 40-års regeringsjubilæum i 2012.

Foto: Iben Kaufmann

Københavns Museum har udlånt dronning Dorotheas brudesmykke. I 1557 gav dronning Dorothea smykket til Københavns rådhus, så døtre af byens borgmestre og rådmænd kunne bære det til deres bryllupper. Smykket er sammensæt af genbrugte ædelsten og smykkedele.

Magtens Smykker åbner officielt i dag, lørdag d. 5. maj. Men dagens gæster er særligt udvalgt. Først søndag d. 6. maj er udstillingen åben for offentligheden.