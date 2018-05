Se billederne: Ansgars prægtige trækirke indviet

En tro kopi af Danmarks første kristne kirke fra 800-tallet er genopført på markedspladsen i Ribe Vikingecenter. Torsdag blev Ansgar Kirke indviet af både kristne gejstelige og verdslige.

Ribe Vikingecenter har opført Ansgar Kirke, som en kopi af den første kristne kirke i Danmark, der blev bygget i midten af 800-tallet.

Torsdag blev kirken og et nyt havneanlæg så indviet, og med til dagen var blandt andet biskop i Ribe, Elof Westergaard, tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen, samt kultur- og kirkeminister Mette Bock (LA).

- Det er en fantastisk dag. Vi har startet det her projekt for 6-8 år siden, men vi manglede arkæologisk dokumentation, og da den så kom, så skulle vi igang med at samle penge ind til projektet. Men nu står kirken her, fortæller en glad Bjarne Clement, der er leder af Ribe Vikingecenter.

Arkæologiske udgravninger fra 2012 banede vejen

Det er arkæologiske udgravninger fra 2012, som har ført forskerne på sporet af Ansgar Kirke. Ved udgravningerne i Ribe fandt man blandt andet kristne grave fra 800-tallet, som ifølge arkæologerne vidner om, der har været kristne danskere mindst 100 år før end hidtil antaget. Først omkring år 970 rejste Harald Blåtand Jellingestenen.

Sporene af den kirke, som biskop Ansgar fik tilladelse til at opføre i midten af 800-tallet, ligger sandsynligvis gemt under den nuværende Ribe Domkirke.

På trods af det, findes der tilstrækkelig generel viden om kirkebyggeri i det 9. århundrede til, at Ribe Vikingecenter har kunnet give et bud på en rekonstruktion af Ansgar Kirke år 860.

- Det er vidunderligt at tænke på, at kristendommen faktisk går helt tilbage til 800-tallet, da vikingerne langsomt bragt kristendommen til landet. Og det mærker man, når man kommer ind i sådan en smuk trækirke, siger kultur- og kirkeminister Mette Bock.

Ansgars prægtige trækirke

Ansgar kom fra syd ligesom de fleste af de fundne importvarer på vikingernes handelsplads i Ribe. Derfor har Ribe Vikingecenter valgt at tage udgangspunkt i et kirkefund i Tostedt nær Hamburg, hvor Ansgar var biskop.

Denne kirke var et-skibet og med et indtrukkent kor, sådan som også de fleste tidlige trækirker i Danmark har set ud.

Det er umuligt at vide, om Ansgars trækirke var et beskedent hus, eller om det var et prestigebyggeri, som skulle imponere og overbevise og overbevise hedninge om Kristi magt og herlighed.

- Vi tror på at kirken er meget tæt på virkeligheden. Størrelsen og formen er helt korrekt, lige hvordan udsmykningen helt har været, kan der være større usikkerhed om, siger Vikingecenterets leder Bjarne Clement.

Ingen gudstjeneste - men gerne dåb og brylluper

Ansgar Kirke vil fremover komme til at spille en væsentlig rolle i formidlingen af vikingernes tro på Ribe Vikingecenter, hvor man som gæst vil kunne møde både hedenske vikinger og nu også kristne vikinger.

Kirken er i dag blevet indviet som et helligt sted, men der bliver ikke gudstjeneste, som i en almindelig kirke.

Dog er der godt ny til giftelystne skjoldmøer og barske krigere og deres børn. Det er nemlig muligt at blive både døbt og gift i kirken.

Det har taget to år at bygge Ansgar Kirke samt den nye havn på Ribe Vikingecenter, og har kostet 10 millioner kroner. Pengene er doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.