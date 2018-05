Se billederne: Bilister flygter fra uheld over mark

Utålmodige bilister tog turen ud over en græsplæne frem for at vente i en timelang kø.

Torsdag eftermiddag skete et harmonikasammenstød på E45, som spærrede motorvejen. Som resultat blev mange bilister fanget i køen.

Utålmodige bilister fandt alternative veje væk en lang kø på motorvej E45 ved Hedensted og deraf følgende timers ventetid i den varme eftermiddagssol. Den noget kretive rute væk fra den stillestående trafik indebar en tur over et græsstykke og mellem industribygninger for at komme væk.

Ifølge vidner TV SYD har talt med tog mellem 40 og 50 biler turen ud over et græsstykke ved et industrikvarter ved Hedensted.

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jørn Bystrup, har set billederne og siger til TV SYD, det er ulovligt, det bilisterne har gjort.

- Ved en ulykke skal bilister vente på politiets anvisninger. Man må ikke bare køre af sporet, fordi man ikke gider sidde i en kø, det er klart ulovligt, og kan betyde en bøde.

Det er også ulovligt, at køre ind over en privat grund, som bilerne gjorde for at slippe væk fra køen.

