Billedgalleri: Dejlige billeder fra vagtskifte på slottet

Kongefamilien så ud til at nyde sommerferien på Gråsten Slot, da de fredag kom ud og vinkede til de fremmødte ved vagtskiftet.

Mange mennesker var mødt op ved Gråsten Slot, da dronning Margrethe, hendes søster dronning Anne-Marie og kronprinsparret med børn kom ud af slottet og vinkede til de fremmødte i forbindelse med vagtskiftet.

Ifølge JydskeVeskysten var omtrent 1.000 mennesker mødt op, og det var både de lokale og turister fra flere lande, der var mødt op for at få et glimt af de kongelige. Under dronningens ophold er det muligt at se vagtskifte om fredagen i slotsgården, hvor der normalt ellers ikke er adgang, når de kongelige er på slottet.

Se billeder øverst i artiklen.

I søndags modtog kronprinsfamilien Gråsten Ringriderforenings optog ved slottet. Se video fra dagen her.

Torsdag formiddag ankom dronning Margrethe til Haderslev med Kongeskibet Dannebrog, inden turen gik videre til modtagelse på Gråsten Torv og sidenhen Gråsten Slot. Se en samling af artkikler med billeder og video herunder.

Læs også Se video: Dronningen fik uventet buket med på ferie

Læs også 6-årige Sille gav Dronningen blomster

Læs også Kronprinsen: Vi føler os hjemme i Gråsten og regionen

Læs også Se video: Dronningen og Kongeskibet lagde til kaj

Læs også Billedgalleri: Så er majestæten i Gråsten

Læs også Det skal Dronningen lave i sin sommerferie