Se billederne: Her ankommer alle spidserne til Kolding

Dronningen, statsministeren og den franske ambassadør ankom lørdag formiddag til folkefesten i Kolding.

Dronning Margrethe vinkede og tog sig god tid til at hilse på de tusindvis af fremmødte, der har ventet det meste af formiddagen ved Staldgården og hele området omkring Koldinghus.

Hun virkede særdeles veloplagt, da hun efter en kort køretur fra Kongeskibet på havnen ankom kort efter klokken 11 i forbindelse med 750-års jubilæet, fortæller TV SYDs reporter Ernst Møller.

Foto: Lasse Lagoni

Dronningen holdt efterfølgende en kort tale om den historiske betydning, Koldinghus har. Hun sagde desuden, at hun var glad for at være med i dag.

Blandt gæsterne på scenen var blandt andre den nyudnævnte minister Eva Kjer Hansen (V), den franske ambassadør François Zimeray og greveparret Ingolf og Sussie af Rosenborg.

Foto: Lasse Lagoni

Få minutter før Dronningens ankomst var det statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der stod ud af sin bil og hilste på menneskemængden.

Foto: Ernst Møller, TV SYD

Her er det grev Ingolf og grevinde Sussie af Rosenborg, der møder de fremmødte.

Foto: Ernst Møller, TV SYD

Også den franske ambassadør, François Zimeray, deltager i folkefesten i Kolding i dag.

Foto: Ernst Møller, TV SYD

De indbudte gæster fik en flot modtagelse på en solbeskinnet lørdag.

Foto: Ernst Møller, TV SYD