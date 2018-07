Brand ødelægger Kirstens fødselsdag: Alle byens fester bliver holdt her

Kirsten Christensen skulle have fejret sin 60 års fødselsdag i Kværs Forsamlingshus, som i nat er brændt ned.

Kirsten Christensen fra Kværs skulle om kort tid have fejret sin 60 års fødselsdag i forsamlingshuset i byen, men det kommer ikke til at ske.

Det står klart efter den voldsomme brand i nat.

- Jeg ved slet ikke, hvor jeg nu skal holde min fest, men det må jeg finde ud af, siger Kirsten Christensen til TV SYD.

Hun var tirsdag morgen forbi de rygende ruiner af hele byens samlingspunkt.

Hun ærgrer sig over, at fødselsdagen ikke kan holdes der, hvor hun altid inviterer til fest, men mest af alt ærgrer hun sig over, at Kværs forsamlingshus nu er forsvundet.

- Jeg har det skidt med, at det er brændt ned, fordi det har været et rigtig godt forsamlingshus. Fine og velegnede lokaler, som også er renoverede, så det er så sørgerligt at se, siger Kirsten Christensen.

Foto: Julie Schou, TV SYD

Det ser ikke ud til, at forsamlingshuset kan reddes. Men Kirsten Christensen har allerede en drøm for landsbyens 392 indbyggere.

- Jeg håber, forsamlingshuset bliver bygget op igen. Det er jo Kværs bys samlingssted. Alle byens fester bliver holdt her, så det kan vi slet ikke undvære, siger hun.