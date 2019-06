Fik du heller ikke set Dannebrogs-F16? Se de flotte billeder her

Så har du chancen her. Se flyet på vingerne i forbindelse med 800-årsdagen for Dannebrog.

To gange har Danmarks hurtigste Dannebrogsflag fløjet landet rundt. Første gang markerede man 800-årsdagen for Dannebrog ved at lade en Dannebrogs-malet F16-fly flyve over landets største byer. Da mange var skuffede over, at flyet ikke lagde vejen forbi der, hvor de boede, sendte man flyet på vingerne igen sankthansaften. Anden gang ville man have flyet lidt bredere ud.

Til sankthansaften lettede flyet fra Skrydstrup, inden det fløj over Aabenraa og Als. Herfra fløj det over Sydfyn, Lolland, Falster, Bornholm, Sjælland, Nordjylland og herfra hele vejen ned langs Jyllands Vestkyst. Cirka to timer senere var flyet igen tilbage i Skrydstrup.

Øverst i artiklen her kan du se, hvordan det så ud, da flyet var på vingerne i forbindelse med 800-årsdagen for Dannebrog.

Foto: Forsvaret