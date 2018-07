Se de flotte billeder: Her forlader de høje skibe Esbjerg

Der blev sat en punktum for The Tall Ship Races i Esbjerg, da godt 60 sejlskibe lørdag stævnede ud fra havnen til den store afgangsparade.

60 sejlskibe sagde lørdag farvel til Esbjerg efter fire dage med masser af mennesker, musik og maritime aktiviteter.

The Tall Ship Races sætter nu kurs mod Esbjergs venskabsby Stavanger i Norge efter at have leveret årets største maritime folkefest.

Omkring en halv million mennesker har lagt vejen forbi havnen i Esbjerg, og mange var også mødt op lørdag til afgangsparaden, hvor de høje skibe lettede anker.

Se de flotte billeder fra afgangsparaden i videoen øverst i artiklen.

