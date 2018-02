Video: Se den nyfødte gorilla-unge i Givskud

Givskud Zoo er det eneste sted i Danmark, hvor man kan opleve gorillaer. Og nu er der kommet en ny til flokken. Hungorillaen Chuma har nemlig fået en lille unge - en han.

Gorilla-ungen blev født sidste onsdag - og har altså fødseldag den 31. januar, oplyser Richard Østerballe, direktør i Givskud Zoo, til TV SYD.

Parkens dyrlæge og den faste dyrepasser hos gorillaerne var hurtige til at spotte kønnet hos den nyfødte. Selvom det kan være svært at se, er de ganske overbeviste om, at det er en lille han. Og fødslen vækker glæde.

- Gorillaer er truede, så for arten som helhed er det vigtigt med fødsler og avl i zoologiske haver. Så vi er rigtig glade for at have fået en unge, siger en glad Richard Østerballe.

Moren til den lille ny hedder Chuma. Hun har fået unger flere gange før. Blandt andet er hun mor til den femårige han Yeba, som også bor i Givskud. Og han er meget interesseret i sin lillebror.

- Yeba er legesyg, og han vil utrolig gerne røre ved og have fat i den lille. Så han gør, hvad han kan for at få mulighed for det. Chuma holder dog ungen godt ind til sig og sørger for at skærme den. Det håber vi, at hun bliver ved med, for den nyfødte kan ikke holde til at lege med Yeba endnu. Gorillaunger vokser ikke hurtigt, så der går lang tid, før den er klar til det, forklarer Richard Østerballe.

Årets første unge var dødfødt

Det er faktisk den anden gorillaunge, der er født i Givskud i 2018. Midt i januar fik hunnen Kahla også en unge. Den var fuldt udviklet, men komplikationer ved Kahlas drægtighed medførte, at ungen var dødfødt.

- Det sker desværre af og til, og der er øget dødelighed hos unger af førstegangsmødre som Kahla. Så vi er ikke overraskede, selvom det selvfølgelig er ærgerligt. Men nu ved vi da, at hun kan blive drægtig, og vi håber, at hun bliver det snart igen, siger Richard Østerballe.

Faren til begge unger er førerhannen Kipenzi. Den seneste nyfødte er hans tredje unge. Med den nytilkomne i anlægget er der nu syv gorillaer i Givskud Zoo.

Gorillaungen har ikke fået et navn endnu, men det får den inden længe efter en navnekonkurrence om, hvad den lille skal hedde.

- Vi vil gerne have navne, der passer til det område, gorillaerne stammer fra. Så til afstemningen udvælger vi tre vestafrikanske navne, som alle kan bruges. Og så må vi så se, hvilket af navnene der bliver favorit, siger Richard Østerballe.

Givskud Zoo har åbent i næste uge, mens der er vinterferie - og her kan publikum få det første glimt af den nyfødte gorillaunge.