Det kribler i de grønne fingre: Se ekspertens gode råd – inden du går i haven

De sommerlige temperaturer får mange til at gå en tur i haven. Der skal ryddes op og plantes ud. Meget kan plantes, men der er også faldgruber.

- Folk er meget ivrige lige nu. De kommenterer vejret, er glade og glæder sig til at komme i gang.

Sådan siger Claus Nielsen, der er indehaver af Nielsens Planteskole i Varde, til TV SYD om søndagens travlhed i det flotte forårsvejr.

Du kan plante næsten alt nu. Alt indenfor frugttræer og buske, prydbuske, stauder, roser – og du kan begynde at så frø. Claus Nielsen, indehaver, Nielsens Planteskole, Varde

- Vi kan mærke det. Kundestrømmen følger vejret. Nu skal folk i haven. Der skal ryddes op efter vinteren, plantes ud og plantes nyt, forklarer planteskoleindehaveren og fortsætter:

- Du kan plante næsten alt nu. Alt indenfor frugttræer og buske, prydbuske, stauder, roser – og du kan begynde at så frø.

Han forklarer, at der er favoritter, når de havehungrende kommer til planteskolen med deres indkøbsseddel.

- De unge familier vil gerne have krydderurter og frugt i haven – primært for at give børnene en god oplevelse. Vi mærker også, at alle generationer bliver mere bevidste om økologi og organiske midler, der er naturligt nedbrydelige.

Claus Nielsen er fjerde generation i den 130 år gamle planteskole – så han ved, hvad han taler om. Han gør derfor også haveejerne opmærksomme på, at der er nogle områder, hvor man skal slå koldt vand i blodet. Specielt med den kommende uges kolde vejr i tankerne.

- Som fagfolk råder vi kunderne til at vente med agurker og tomater. De kræver højere jordtemperaturer omkring 12-15 grader. Sommerblomsterne skal man også tage den med ro med – vi forventer, at man kan begynde til påske, slutter Claus Nielsen.

Så hold øje med trafikmeldingerne – der er risiko for kø ved landsdelens planteskoler.