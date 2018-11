Se filmen: Børn, børnebørn og oldebørn besøgte helvedes forgård

Gense programmet fra 2008, hvor 125 efterkommere af sønderjyske soldater i tysk krigstjeneste besøgte helvedes forgård i franske Verdun.

Tusindvis unge sønderjyder mistede livet under Første Verdenskrig. I november 2008 var det 90 år siden, krigen sluttede, og i den anledning besøgte 125 efterkommere af de dansksindede sønderjyske krigsdeltagere slagmarkerne i Frankrig for at mindes deres kære.

Jeg fik aldrig rigtigt snakket med ham om, hvad han har oplevet af grimme ting. Per Nicolaisen, Nordborg

En af dem var Per Nicolaisen fra Nordborg på Als. Hans far og onkel var med i krigen. Faren var født i 1896, så han var meget ung, da han blev tvangsudskrevet til den tyske hær. Han var en af de heldige sønderjyder, der overlevede rædslerne i skyttegravene ved Verdun.

- Det var jo forfærdeligt, at de skulle de lidelser igennem for en sag, der ikke rager dem, fortæller Per Nicolaisen, der kun var 11 år gammel, da hans far døde.

- Så jeg fik aldrig rigtigt snakket med ham om, hvad han har oplevet af grimme ting. Men frygtelig har det været, siger Per i programmet.

Børn børnebørn og oldebørn

Selvom Per aldrig rigtigt fik talt med sin far om soldatertiden i Frankrig, er han glad for at have vidnesbyrd om sin fars tid i den tyske hær.

- Det er en mærkeligt at tænke sig, at min far har gået her i denne grimme krig, fortæller Per, der fremviser gamle fotos af sin far.

Deltagerne på busturen var soldaternes efterkommere, børn, børnebørn og oldebørn. De var rejst til den franske by Verdun, som også er kendt som helvedes forgård, hvor nogle af de blodigste slag blev udkæmpet.

Rejseselskabet guides af historikeren Jørn Buch fra Haderslev. Han er ekspert i Første Verdenskrig og fortæller i programmet om de sønderjyske soldaters skæbne i en krig, som de kæmpede for et land, de ikke betragtede som deres fædreland. Årsagen var, at Sønderjylland var tysk efter krigsnederlaget i 1864 og indtil Genforeningen i 1920.

