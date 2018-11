Se filmen: Pernilles farfar skrev dagbog ved fronten fra første dag i krigen

Pernille Juhl har skrevet en bog på baggrund af sin farfars dagbog.

Den 1. august 2014 var 100 års-dagen for Første Verdenskrig. I den anledning udgav Pernille Juhl en bog skrevet på baggrund af sin farfars dagbog fra sin tid som soldat i Første Verdenskrig.

I udsendelsen, som du kan se ved at klikke play øverst, beskriver hun tilblivelsen af bogen, som er en roman med titlen 'Vent på mig, Marie'.

Det så næsten ud som om, det var meningen, at det skulle bruges. Pernille Juhl, barnebarn og forfatter, Roskilde

Farfaren hed Claus Juhl og var sønderjyde. Han dokumenterede alt i sin dagbog - en dagbog, der har cirkuleret i familien Juhl for til sidst at ende hos barnebarnet Pernille Juhl i Roskilde. Hun var syv år, da farfaren døde, så derfor har hun først lært ham rigtigt at kende gennem dagbøgerne.

Dagbøgerne skulle bruges

Da hun åbnede dagbøgerne, kunne hun pludselig se, hvilken skat hendes farfars øjenvidneberetninger var.

- Det er med ærefrygt at sidde med noget, der er 100 år gammelt. Som man kan se, nogen har gjort sig så umage med, fortæller hun i programmet, der blev sendt for første gang 1. august 2014.

Det næste hun tænkte, da hun læste i dagbøgerne, var, at det bliver man jo nødt til at bruge.

- Det så næsten ud som om, det var meningen, at det skulle bruges. Man hører tit om, at soldaterne ikke taler meget om krigen, når de kommer hjem. Det har nok været lidt terapi at få det skrevet ned. Jeg tror, det har været en måde at sikre sig, at efterkommerne har vidst, hvad der foregik.

Farfar overlevede begge fronter

Claus Juhl blev indkaldt til den tyske hær som 24-årig. Han begyndte at skrive dagbog den 1. august 1914, hvor krigen begyndte, og han blev indkaldt til tysk krigstjeneste.

Det blev annonceret på banegården i Gråsten, at hans årgang straks skulle i tysk krigstjeneste. Han afbrød sin uddannelse som mejerist, tog toget nordpå for at sige et sidste farvel til sine forældre og søskende. Mandag klokken 16.00 skulle han møde i Flensborg.

Allerede 9. august var han fuldt udrustet og på vej i tog til fronten som artillerist. Han overlevede tysk krigstjeneste ved både vest- og østfronten.

Claus Juhl døde i 1970, 79 år gammel, og blev begravet på Arrild Kirkegård.

- Vi talte aldrig dårligt om andre

Hans yngste søn, Verner Juhl, er også med i udsendelsen. Han fortæller, at farens syn på livet var præget af de mange år ved fronten med sult, kulde, bomber, lemlæstelse og død.

- Han gjorde ikke forskel på folk. Han kunne ikke have, hvis nogen nedgjorde andre. Vi har aldrig brugt at tale dårligt om andre, fortæller han.

Da Claus Juhl kom hjem, uddannede han sig færdig som mejerist. Først 10 år senere havde han krigen så meget på afstand, at han giftede sig med Marie, som han fik seks børn med.

Udsendelsen kan ses klokken 19.55 på TV SYD+ og øverst i denne artikel.