Se filmen: Tre brødre sendte breve fra skyttegraven

Se eller gense udsendelsen fra 2013, hvor Den Danske Kirkegård i Frankrig genindvies. Her besøger Kjestine sin slægtnings grav.

Jørgen var først i krig. Søren og Niels kom bagefter.

De tre Rasmussen-brødre fra Simmersted i Sønderjylland sørgede for at holde god kontakt under Første Verdenskrig.

Den omsorg, de havde for hinanden under hele krigen, er helt fantastisk. Kjestine Rasmussen, pensionist, Simmersted

Kjestine Rasmussen fra Simmersted har arvet alle breve og postkort fra og til de tre brødre og Søren Rasmussens kone, som hed Kirstine. Brevene fortæller om en rejse gennem krig, kaos og ulykkelig kærlighed.

- Det er rørende, hvad de kan skrive til hinanden. Den omsorg, de havde for hinanden under hele krigen, er helt fantastisk, fortæller Kjestine Rasmussen, der har haft tid til at samle og sortere alle brevene.

Besøg i Frankrig

Hun var en de sønderjyder, der i 2013 rejste til den franske by Braine, hvor Den Danske Kirkegård blev indviet den 15. juni.

- Jeg kan tænde et lys ved Jørgens grav og lægge en dekoration med røde og hvide blomster. Det bliver stort, fortæller hun i udsendelsen, hvor TV SYD fulgte hende og hendes søn på deres tur til Frankrig for at besøge deres slægtnings grav.

Jørgen Rasmussen fra Simmersted er begravet på Den Danske Kirkegård i den franske by Braine. Foto: TV SYD

Fædrende jord med hjemmefra

Det var en dybt bevæget Kjestine Rasmussen, som så skyttegravene ved Verdun og efterfølgende besøgte Jørgen Rasmussens grav på Den Sønderjyske Kirkegård.

Anledningen for besøget var, at kirkegården skulle genindvies efter en gennemgribende renovering, hvor blandt andet gravstenene var renset og malet op igen, så soldaternes navne atter var til at læse.

- Jeg har lidt fædrende jord, der skal drysses ud over graven, fortalte Kjestine Rasmussen, da hun ankom til kirkegården med blomster hjemmefra.

Jørgen Rasmussen døde i Første Verdenskrig. Her ses hans dødsannonce fra avisen. Foto: TV SYD

Prins Joachim deltog i begivenheden sammen med de sønderjyske slægtninge.

